Якутск, 20 мая, 2019, 05:56 — ИА Регнум. В посёлке Сангар Кобяйского района Якутии и городе Томмот Алданского района уровень воды вскрывшихся ото льда рек близок к критическому уровню. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики, в Томмоте уровень воды в ближайшие сутки достигнет 810−840 см при критической отметке в 820 см. Ситуация с высоким уровнем воды в реке Алдан усугубляется обильными дождями.

Тимин Евгений Паводок

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В посёлке Сангар уровень воды, по информации телеканала «Якутия 24», быстро растёт и составляет 1096 см при критическом в 1150 см. Причиной этого называется затор льда на реке Лена.

В связи с паводком подразделения МЧС Якутии в 14 районах республики функционируют в режиме «повышенная готовность». Жителям населённых пунктов, которые могут быть подтоплены, рекомендовано подготовиться к подходу паводковых вод: заранее поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на возвышенные участки, собрать документы и предметы первой необходимости, а также следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Нюрба 14 мая в связи с возможной угрозой подтопления домов были эвакуированы 15 человек. На следующий день людям было разрешено вернуться в свои дома: уровень воды начал падать, подтопления не произошло.

К возможности эвакуации МЧС республики также готовили жителей двух улиц посёлка Зырянка и двух — села Верхнеколымск Верхнеколымского района Якутии, уровень воды в реке Колыма возле этих населённых пунктов приближался к критической отметке.