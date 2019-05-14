В аэропорту на севере Якутии подтопило ВПП

Якутск, , 04:40 — REGNUM В поселке Зырянка на севере Якутии была приостановлена работа аэропорта из-за подтопления взлетно-посадочной полосы, передает телеканал «Якутия 24».

В пресс-службе аэродрома отметили, что подобные случаи происходят ежегодно — паводки наблюдаются в районе каждый год. Отмечается, что сроки возобновления работы аэропорта пока неизвестны. Они зависят от прохождения паводка и последующих ремонтных работ на ВПП.

Телеканал сообщает, что по состоянию на 14 мая в Зырянке повышение уровня воды достигло 530 см. Отмечается, что уровень воды повысился на 139 см за прошедшие 12 часов.