Вторник, 14 Мая 2019 года
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В аэропорту на севере Якутии подтопило ВПП

Происшествия

Сроки возобновления работы аэропорта пока неизвестны

Якутск, 14 мая 2019, 04:40 — REGNUM  В поселке Зырянка на севере Якутии была приостановлена работа аэропорта из-за подтопления взлетно-посадочной полосы, передает телеканал «Якутия 24».

В пресс-службе аэродрома отметили, что подобные случаи происходят ежегодно — паводки наблюдаются в районе каждый год. Отмечается, что сроки возобновления работы аэропорта пока неизвестны. Они зависят от прохождения паводка и последующих ремонтных работ на ВПП.

Телеканал сообщает, что по состоянию на 14 мая в Зырянке повышение уровня воды достигло 530 см. Отмечается, что уровень воды повысился на 139 см за прошедшие 12 часов.

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Происшествия в аэропортах
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