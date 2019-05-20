Казань, 20 мая, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве ООО «Строительная компания «Татдорстрой» отказал в удовлетворении требований аффилированного с должником кредитора — ООО «ПСО «Казань», не включив в реестр сумму долга в размере более 8,4 млрд рублей. Вероятно, этому помешала явная аффилированность компаний. Владельцем должника является ООО «Ватан», полностью принадлежащее, как и компания-кредитор, депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. Определение подлежит немедленному исполнению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, у бизнес-империи депутата начались проблемы осенью 2018 года после обращения в суд с банкротным иском к основному активу — ООО «ПСО «Казань» налогового органа, выставившего долги по налогам в размере почти 2 млрд рублей. И хотя стороны заключили мировое соглашение, с крупнейшим подрядчиком Поволжья расторг многомиллиардный контракт Роскосмос. По нему планировалось, что казанская компания займётся строительством второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье. Цена контракта составляла 38,7 млрд рублей.

Помимо этого, ООО известно участием во многих проектах в Поволжье — оно было задействовано на объектах Универсиады-2013, на строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу — 2018 в Саранске и Самаре.

Позднее банкротные претензии к ПСО выставил и «лопнувший» в 2017 году «Татфондбанк», где долю свыше 40% имела республика. Иск в конце марта 2019 года был возвращён заявителю из-за недочетов.

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Проблемы у ООО «Строительная компания «Татдорстрой» — ещё одного актива депутата Зиганшина — начались в конце августа 2018 года, когда с банкротным иском к нему обратилось московское ООО «МК-Логистика». Претензии истца составили 9 452 012,76 рубля, постепенно к нему присоединились и другие кредиторы. В середине октября 2018 года в отношении компании было введено наблюдение, которое продолжается до сих пор.

По данным из открытых источников, численность работников «Татдорстроя» составляет около 420 человек. По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 22 сентября 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Станислав Нестеров, основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В июне 2015 года компания «Татдорстрой» учредила строительное ООО «Казанское монтажное управление», ставшее в свою очередь создателем ещё двух юрлиц — ООО «Силикатнеруд» (основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве) и ООО «Строительная компания «Босфор», где владеет долей свыше 99%. Последнее с апреля 2017 года находится в стадии ликвидации.

Возвращаясь к ООО «Строительная компания «Татдорстрой», отметим, его единственным владельцем является ООО «Ватан», которое полностью принадлежит депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину — единственному владельцу ООО «ПСО «Казань». Последнее пыталось войти в реестр кредиторов «Татдорстроя» с крупной суммой требований.

Арбитражный суд РТ в мае 2019 года отклонил притязания должника.

«Отказать в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «ПСО Казань» (ИНН 1 660 056 570 ОГРН 1 021 603 643 291) о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «СК-Татдорстрой» (ИНН 1 619 006 480, ОГРН 1 141 675 001 357) в размере 8 465 736 074 рублей 18 коп. — основной долг. Определение подлежит немедленному исполнению. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения», — уточняется в результативной части определения суда.

Для справки: По итогам 2018 года депутат Зиганшин, представляющий фракцию «Единая Россия», входящий в комитет по законности и правопорядку, задекларировал доходы в размере 40,319 млн рублей против 34,393 млн рублей в 2017 году.