Киев, 19 мая, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Властям Украины за минувшие пять лет так и не удалось установить мир в стране. Об этом сообщил покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко во время обращения к соотечественникам.

Gov.ua Петр Порошенко на Донбассе

«Самым обидным для меня (Петра Порошенко) является то, что (властям Украины) не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность (страны)», — сказал глава государства, слова которого обнародовала его пресс-служба.

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донбассе вспыхнула гражданская война после государственного переворота в Киеве. Новые украинские власти направили армию и нацбатальоны против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

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