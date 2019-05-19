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Порошенко — Зеленскому: «Желаю успешного президентства»

Политика

«Мы были ярыми оппонентами на выборах»

Киев, 19 мая 2019, 18:45 — REGNUM  Политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну. Об этом сообщил действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства, — написал Порошенко. — Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах, но уже завтра (20 мая) он будет президентом».

Порошенко также добавил, что он верит в европейское будущее страны.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.

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Политическая жизнь Украины
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