Баку, 19 мая, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Российская гимнастка Арина Аверина стала победительницей в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Mos.ru Арина Аверина

За свое выступление Аверина получила 23,300 баллов.

Второй стала представительница Белоруссии Екатерина Галкина, результат которой составил 21,150 баллов. На третьем месте израильтянка Николь Зеликман, получившая за свое исполнение программы с мячом 20,950 баллов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская сборная команда по художественной гимнастике выиграла золото на соревнованиях юниоров на чемпионате Европы в Баку.