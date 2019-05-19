Черновцы, Украина, 19 мая, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Двое мужчин в Черновицкой области на Украине убило молнией во время грозы. Об этом 19 мая сообщил телерадиоканал «Буковина» на своей странице в Facebook.

Рембрандт. Горный пейзаж с грозой. 1638

Происшествие случилось вечером 18 мая в селе Вашковцы Сокирянского района. Мужчины 37 и 61 лет пасли скот возле села.

Начался дождь, перешедший в ливень с грозой, и одна из молний ударила в землю рядом с пастухами.

Оба мужчины погибли на месте. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, погибшем от удара молнии на юге Киргизии. Несчастный случай произошёл, когда мужчина во время грозы косил траву, разговаривая при этом по мобильному телефону.