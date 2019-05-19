Ливерпуль, Великобритания, 19 мая, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Для того чтобы победить в финальном матче Лиги чемпионов футбольной команде «Ливерпуль» нужно играть в свой футбол, считает главный тренер команды Юрген Клопп, его слова приводит 19 мая официальный сайт ливерпульского клуба.

PAUL ROBINSON Юрген Клопп

По словам Клоппа, «Ливерпуль» и их соперник — лондонский клуб «Тоттенхэм», хорошо знают друг друга, а во всем остальном матч финала будет аналогичен игре подопечных Клоппа с мадридской командой «Реал».

Также немецкий специалист считает, что в любом финале нужно хорошо изучить сильные и слабые стороны противника.

Кроме этого, как считает Клопп, легких игр не бывает и особенно в Лиге чемпионов, поэтому в каждой встрече команде нужно было использовать опыт, который был получен ранее.

«В финале мы должны играть в футбол «Ливерпуля». Таков план, но его будет непросто придерживаться», — заявил главный наставник «Ливерпуля» и добавил, что, когда и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» находятся в наилучшей форме, против них сложно играть.

Отметим, матч финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде 1 июня. В нем встретятся команды английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».