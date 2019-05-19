Красноярск, 19 мая, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном брусовом жилом доме в Эвенкийском районе Красноярского края ликвидирован. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в Апраксином дворе 28 мая 1862 года, вид с Садовой улицы. Литография

Возгорание произошло в поселке Тура Эвенкийского района в 00:25 по местному времени (20:25 18 мая мск). Загорелся многоквартирный жилой дом из бруса, площадь возгорания составила 900 кв. метров.

К тушению пожара привлекались 23 человека личного состава, 4 единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 12:00 (08:00 мск). Пострадавших и погибших при пожаре нет.

В доме прописано 69 человек, фактически проживает меньше. При пожаре эвакуированы были 30 человек. 10 спасённых разместились у своих родственников, остальные жильцы находятся в пункте временного размещения в гостинице «Север».

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек при пожаре в Оренбургской области. Личности погибших устанавливаются.