Москва, 19 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА проведет спортивные сборы в Швейцарии и Финляндии до начала нового сезона в Континентальной хоккейной лиге, сообщил 19 мая главный наставник команды Игорь Никитин.

Андрей Пронин ИА REGNUM Голкипер ЦСКА

«18 июля улетаем в Финляндию, потом сборы в Швейцарии, Кубок мэра и стартуем в чемпионате», — заявил Никитин, его слова приводит ТАСС.

Также главный тренер армейцев отметил, что данное расписание у ЦСКА совпадает с прошлогодним.

Отметим, новый регулярный чемпионата КХЛ начнется 1 сентября 2019 года.

Напомним, московский хоккейный клуб ЦСКА является действующим обладателем кубка Гагарина.