Киев, 19 мая, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией. Такой совет дал ему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «НАШ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Советчик

По словам Саакашвили, Москва «недоговороспособна». Только лишь двусторонние переговоры с российскими властями и «заигрывания» ничего не дадут, полагает он.

Украину бывший грузинский лидер назвал «теневым государством», все решения в котором принимаются «за кулисами». Он также предрек Зеленскому судьбу «хуже Ющенко», если того «затащат за кулисы».

Избранному украинскому президенту стоит опасаться попытки реванша со стороны Петра Порошенко. Для этого, отмечает Саакашвили, Порошенко ставит везде, где может, своих людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили выразил надежду, что вернется на Украину после вступления Зеленского в должность президента.

Читайте также: Саакашвили рассказал, зачем хочет вернуться на Украину