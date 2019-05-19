Москва, 19 мая, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Главы книги Виктории Скрипаль об инциденте в Солсбери будут публиковаться еженедельно в социальных сетях. Об этом рассказала автор книги, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

За компьютером

Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня. Она пояснила, что ранее ей помогал писать книгу один человек, который набирал текст под диктовку, однако с ним произошли разногласия.

«Теперь буду сама писать книгу «Беседа с черным котом» и выкладывать в неделю по одной главе», — рассказала Скрипаль ТАСС.

Ранее Виктория Скрипаль рассказывала о своей книге, построенной в виде беседы с черным котом. В тексте говорится о том, как происшествие в Солсбери отразилось на родственниках бывшего офицера ГРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктория Скрипаль рассказала о заявлении, с которым намерена выступить её двоюродная сестра Юлия. По её словам, дочь Скрипаля не собирается возвращаться в Россию.