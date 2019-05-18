Санкт-Петербург, 19 мая, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Поломка рейсового автобуса в Петербурге привела к травмированию десяти человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошел вечером 18 мая на пересечении проспекта Науки с улицей Бутлерова. Из-за «технической неисправности» пассажиры автобуса «Нефаз», следовавшего по маршруту 178, упали. В салоне находились 15 человек, десять из них получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

В соцсетях очевидцы аварии рассказали, что автобус наехал на трамвайные рельсы. От удара оказалось выбито боковое стекло, на место прибыли несколько «скорых». Трамвайные пути на некоторое время были перегорожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Петербурге столкнулись две маршрутки, в результате травмы получили девять человек, включая троих несовершеннолетних пассажиров. На следующий день произошло ДТП с участием автомобиля, микроавтобуса и трамвая, в котором пострадали четыре человека.

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