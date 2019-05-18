Москва, 19 мая, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных на четырех вокзалах Москвы, оказались ложными, передает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Киевский вокзал

Неизвестные 18 мая сообщили о возможных терактах на Курском, Ярославском, Ленинградском и Киевском вокзалах столицы. Правоохранители проверили здания, подозрительных предметов там не оказалось.

Уточняется, что на Ярославском вокзале провели эвакуацию. Из здания на улицу вывели примерно 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Москве эвакуировали людей из трех торговых центров после поступления сообщений об угрозе взрывов. Ни в одном случае подозрительных предметов не нашли.