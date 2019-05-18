Москва, 19 мая, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Сожитель молодой женщины, оставившей двухлетнюю девочку в одной из столичных поликлиник, задержан в рамках уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В отношении 27-летнего мужчины и 21-летней женщины возбуждено дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка по статьям 125 и 156 УК РФ соответственно. По данным следствия, оба они решили, что ребенок будет мешать их отношениям.

Так, 16 мая мать обманом забрала девочку от родственницы, у которой та находилась, и вместе с мужчиной отвезла её в поликлинику на севере Москвы. Женщина скрыла лицо за медицинской маской, оставила ребенка одного и уехала.

Следователи устанавливают все подробности произошедшего. В ближайшее время в отношении задержанных изберут меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая врачи поликлиники обратились в полицию, рассказав об оставленной в медучреждении двухлетней девочке. Правоохранители разыскали мать ребенка. Девочка была помещена в больницу.