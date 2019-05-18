Рим, 18 мая, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Хауна-Мартина дель Потро в матче четвертьфинала теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме и вышел в следующий круг соревнований.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Серб переиграл представителя Аргентины в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Соперники провели на корте 3 часа 4 минуты. За это время Джокович, являющийся первой ракеткой мира, подал навылет 6 раз, трижды ошибся при подаче и смог реализовать 2 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его соперник 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта.

Отметим, соперником Джоковича в полуфинале станет ещё один аргентинец — Диего Шварцман, который ранее одолел в другой четвертьфинальной схватке японского спортсмена Кея Нисикори в двух сетах