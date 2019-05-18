Москва, 18 мая, 2019, 09:15 — ИА Регнум. По данным телепрограммы, опубликованной на сайте Первого канала, сетка вещания в пятницу 24 мая претерпела изменения в связи с выходом в эфир специального выпуска «Голос. Дети», сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Marcos Ramírez В ожидании финала

В четверг 16 мая руководство телеканала приняло решение отменить результаты конкурса, так как была зафиксирована его фальсификация: дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу незаслуженно — для этого в поддержку ее кандидатуры была осуществлена мошенническая накрутка голосов.

Массовое возмущение поклонников телепередачи вынудило телеканал отменить его итоги и объявить о повторном проведении шоу, которое состоится в следующую пятницу 24 мая.