Сочи, Краснодарский край, 18 мая, 2019, 04:45 — ИА Регнум. В настоящее время в России науку активно развивают не только Москва и Санкт-Петербург, сильные научные школы работают в ряде российских регионов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и молодыми учёными в Сочи.

Виктор Корецкий. Достижения науки — производству! 1971

«По сути, формируется новая научная география России: сильные научные школы активно развиваются теперь не только в Москве и Петербурге, но и в целом ряде других городов», — сказал Путин.

Он отметил, что такие процессы идут в Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Иркутске, Красноярске, Севастополе и в других городах.

Президент отметил, что больше половины сотрудников лабораторий в этих городах — порядка 60% — это учёные в возрасте до 39 лет.

По словам российского президента, научные группы, которые работают по новым направлениям, созданы на текущий момент в Томске, Казани, Екатеринбурге, Калининграде. Эти направления касаются исследований в области медицины и экологии.

Президент пообещал, что в 2019 году в Белгороде, Кемерове, Нижнем Новгороде, Перми, в Тюмени начнут работать первые научно-образовательные центры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на встрече с учёными пообещал, что развитие научных проектов будет стабильно финансироваться, если эти разработки дадут стране дополнительные возможности для развития.