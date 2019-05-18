Сочи, Краснодарский край, 18 мая, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Научная работа, которая проводится в России по разным направлениям, не должна отягощаться бюрократическими препонами, а также отсутствием ритмичного финансирования, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и молодыми учёными в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и молодыми учёными

«Очевидно также, что свободное, плодотворное научное творчество предполагает и отсутствие бюрократической волокиты», — сказал Путин.

Президент отметил, что и дальше нужно работать таким же образом. Он указал на недопустимость отсутствия финансирования, на которое был рассчитан научный проект, или его неритмичность. Поэтому ритмичное финансирование будет, гарантировал глава государства.

«У нас источник есть, он определён, он достаточный для работы подобного рода, и никаких проблем с финансированием я здесь не вижу. Кроме одной: эти исследования должны быть интересными, нацеленными, устремленными в будущее, результаты которых создают нам дополнительные возможности развития», — отметил Путин.

Выступая перед научным сообществом, президент отметил, что главная цель президентской программы по развитию науки — помощь молодым учёным в раскрытии потенциала, в формировании команды и раелизации своих долгосрочных проектов.