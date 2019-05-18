Екатеринбург, 18 мая, 2019, 04:14 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Свердловской области выросло число дорожных аварий, в которых пострадали дети, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Аварии с участием детей

Сообщается, что с начала 2019 года в области произошло 110 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Это больше, чем количество подобных дорожных аварий за аналогичный период 2018 года — тогда их произошло 74. Как отмечают правоохранители, причиной большинства ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков также отметил рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. Он сообщил, что последнее время в области стали чаще страдать дети-пешеходы, которые также попадают в аварию при переходе улицы в неположенном месте.