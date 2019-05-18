Москва, 19 мая, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным 19−20 мая посетит Киргизию, сообщает ИА REGNUM. Предполагается участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Знак отличия ОДКБ

«На полях» Парламентской Ассамблеи в Бишкеке пройдет ряд двусторонних встреч председателя Госдумы с главами парламентов стран-участниц ОДКБ и руководством Киргизии.

В частности, 19 мая состоятся встречи Володина с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Дастанбеком Джумабековым, председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным и председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

20 мая Володин как глава Парламентской Ассамблеи ОДКБ проведёт заседание Совета организации. В числе вопросов повестки — ситуация, складывающаяся в регионах, которые прилегают к зоне ответственности ОДКБ.

В этот же день состоится встреча членов Совета ПА ОДКБ с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.