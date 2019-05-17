Санкт-Петербург, 17 мая, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») предлагает сделать процедуру банкротства бесплатной для физических лиц.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

«Когда мы говорим о банкротстве физических лиц, мы имеем дело с судьбами людей, их семей, с их личными интересами. Для тех, кто находится в сложной ситуации и готов объявить себя банкротом — процедура недоступна. Парадоксально, человек, у которого и так ничего не осталось, должен заплатить за процедуру банкротства. Нужно сделать ее простой и бесплатной», — заявил Николаев в рамках Петербургского международного юридического форума.

По его словам, в портфеле комитета Госдумы находится около 20 законопроектов, которые так или иначе касаются банкротства.

Напомним, пошлина при подаче иска о банкротстве составляет 300 рублей. Кроме того, на депозит следует внести размер вознаграждения финансового управляющего в процедуре банкротства — 25 тыс. рублей. Правда, средства могут быть выплачены от продажи имущества должника или иных его доходов, подлежащих включению в конкурсную массу. Кстати, в случае реализации имущества управляющий получит еще 7% от стоимости реализованного имущества. Эксперты оценивают «стоимость» банкротства в сумму порядка 45 тыс. рублей минимум.