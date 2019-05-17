Москва, 17 мая, 2019, 17:22 — ИА Регнум. У задержанных полковников Федеральной службы безопасности были изъяты материальные ценности, а также наличные в рублях и валюте на сумму в 12 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 17 мая, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взяточник

Речь идёт о полковниках ФСБ Кирилле Черкалине, Дмитрие Фролове и их подчиненном Андрее Васильеве. В ходе обысков в их квартирах были обнаружены многочисленные драгоценности, а также наличные денежные средства. На данный момент общая сумма изъятого оценивается в 12 млрд рублей. Изъяты пока не все ценности.

Также отмечается, что продолжается расследование в отношении частных лиц и компаний, которые, как считает следствие, могут быть связаны с задержанными полковниками ФСБ.

В Следственном комитете уверены, что данные денежные средства полковники могли заполучить с помощью служебной и инсайдерской информации. С большой долей вероятности полковники ФСБ получали вознаграждение, предупреждая банкиров о планирующихся проверках и отзывах лицензий.

Напомним, что накануне задержанному начальнику одного из отделов управления «К» ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в $850 тыс. По этому делу также проходят бывшие полковники ФСБ Васильев и Дмитрий Фролов.

Известно, что Черкалин курировал в ФСБ борьбу с преступностью в банковской сфере.