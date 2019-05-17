Санкт-Петербург, 17 мая, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Министерство юстиции не получало никаких «разнарядок» по ликвидиации политических партий, малоактивных в последние годы. Об этом заявил глава ведомства Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Коновалов

Напомним, существующая норма закона предполагает ликвидацию партий, которые семь лет подряд не участвуют в выборах, и министерство готово к проверке.

«Партий несколько десятков, выборов было много за прошедшие годы, конечно, специалисты специально обученные должны проверить. Точно могу заверить, что никаких разнарадок не существует, я понятия не имею, сколько партий в итоге будет ликвидировано, если будет», — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что это будет сделано в полном соответствии с законом.