Бишкек, 17 мая, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Около 30% проживающих в Киргизии женщин в возрасте от 15 до 49 лет считают, что муж имеет право бить жену. Такие данные приведены в отчете «Кластерного обследования по многим показателям — 6» ЮНИСЕФ, пишет «Kaktus.media».

Домашнее насилие

Эти киргизстанки согласны с тем, что супруг может избить их за такие «проступки», как попытка возразить мужу, выход из дома без предупреждения мужа, за пригоревшую при готовке пищу, за отказ от секса, а также за то, что жена плохо следит за детьми.

ИА REGNUM напоминает, что по данным правозащитников, в период с 2012 по 2018 годы в Киргизии официально зарегистрировано 98 случаев смерти женщин в результате семейного насилия. Виновниками их гибели становились мужья, дети или другие близкие родственники.

Отметим, что согласно статистике правозащитных организаций, 23% киргизстанок в возрасте от 15 до 49 лет хотя бы раз в жизни подвергались физическому насилию в семье.