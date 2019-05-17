Нижний Новгород, 17 мая, 2019, 15:48 — ИА Регнум. В отношении руководства нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Следствие полагает, что должностные лица клуба вопреки интересам организации совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей. Средства были получены из кассы «Торпедо» и потрачены на личные нужды.

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Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержаны двое представителей руководства — исполнительный директор клуба и глава департамента по финансовым и правовым отношениям, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году доходы команды сложились в общем объёме 1,3 млрд рублей. В них основной объём средств приходился на спонсорскую помощь — 750 млн рублей, 450 млн рублей составили бюджетные квоты и 100 млн рублей были заработаны ХК «Торпедо» самостоятельно. На начало июля 2018 году у клуба возникла просроченная задолженность в размере 484,7 млн рублей.

Клуб регулярно испытывает финансовые трудности. Летом прошлого года в отношении «Торпедо» проводилась аудиторская проверка, которая показала «почти полное отсутствие документооборота, учета средств на выплату зарплат независимо от финансового состояния команды».

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В декабре 2018 года министерство спорта Нижегородской области начало проверку для выявления возможных финансовых нарушений в деятельности хоккейного клуба. Поводом для проверки стали обращения граждан.

В январе была погашена задолженность по зарплате в отношении 163 работников клуба на сумму 6,4 млн рублей. Долг сложился за ноябрь 2018 года.

Январский долг по зарплате работникам клуба на сумму 2,803 млн рублей погасили в марте только после вмешательства прокуратуры.