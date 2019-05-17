Ростов-на-Дону, 17 мая, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В Ростовской области приземлился самолёт с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В аэропорту премьер-министра России встретил донской губернатора Василий Голубев. Пресс-служба главы региона уточняет, что Медведев отправился в «Госпиталь для ветеранов войн», расположенный в Ростове-на-Дону.

Donland.ru Дмитрий Медведев прибыл в Ростов-на-Дону

Медведева ознакомят с открытым в этом году гериатрическим отделением. Кроме того, на территории госпиталя состоится совещание о ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография».

Согласно распространённой ранее информации, запланирована двусторонняя встреча Медведева с губернатором Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что к приезду Медведева ямы на ростовских дорогах залатали, в оперативном порядке были приведены в порядок улицы: коммунальщики пропылесосили транспортные артерии, помыли тротуары. По некоторым данным, жителей домов, расположенных рядом с госпиталем обязали вымыть окна.

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