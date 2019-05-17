Москва, 17 мая, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Введение возрастной маркировки компьютерных игр в России послужит дополнительным ориентиром и для родителей подростков, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM внесённый членами Совфеда в Госдуму РФ законопроект, распространяющий на компьютерные игры действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, она пояснила:

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

«В целом данная инициатива вполне разумна. Подобное указание возрастных ограничений уже действует для СМИ, книжной продукции, фильмов и доказало свою необходимость. Кроме того, такая маркировка служит дополнительным ориентиром и для родителей подростков, которые несут за них ответственность как их законные представители.

В то же время удивляет, что авторы законопроекта увязали данную инициативу с совершаемыми несовершеннолетними расстрелами и поджогами. К этому, как они уверены, причастны компьютерные игры. На мой взгляд, первопричиной детской жестокости и преступности чаще всего становится нехватка внимания и любви со стороны родителей, отсутствие воспитания и неправильно заложенные ценности. Поэтому, безусловно, маркировка должна облегчить жизнь некоторых родителей, но все же ни в коем случае не может стать решением проблемы детской жестокости».

Напомним, согласно внесённому в Госдуму РФ законопроекту об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр, предлагается распространить ограничения на видео‑ и компьютерные игры, включая онлайн-игры. По мнению авторов идеи, оборот видео‑ и компьютерных игр должным образом не регулируется, а дети не защищены от демонстрации многочисленных сцен насилия, содержащихся в видео‑ и компьютерных играх.