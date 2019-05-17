Астана, 17 мая, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В Казахстане на площадке Astana Hub и международного финансового центра «Астана» планируют развивать венчурное финансирование. Об этом заявил председатель правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов, сообщает 17 мая агентство «Казинформ».

Astanaeconomicforum.org Астанинский экономический форум

Развитие венчурного финансирования в Казахстане обсудили на полях пленарной сессии «Роль государства в создании современной экосистемы доступного жилья» в рамках XII астанинского экономического форума.

Арифханов добавил, что для развития венчурного финансирования в Казахстане национальное агентство по технологическому развитию переформатировано в QazTech Ventures. Кроме того, в этих целях приглашаются специалисты из Сингапура, Таиланда и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинский экономический форум. В рамках мероприятия подписаны соглашения по 45 проектам на общую сумму $8,9 млрд.