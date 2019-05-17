Москва, 17 мая, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ работает над изменением профессиональных стандартов педагога с тем, чтобы внести в них обязательный элемент наставничества. Об этом заявила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Ольга Колударова в ходе своего выступления на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по образованию, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

«Планируется внести изменения в профессиональный стандарт педагога, который уже утвержден в 2017 году, и ввести две новые должности — старший учитель и ведущий учитель. При этом предполагается, что одной из функций старшего учителя будет разработка индивидуальных вариативных программ, а у ведущего учителя — это будет конкретный наставник, который будет координировать работу педагогов, психологов, дефектологов и других педагогов», — отметила Колударова.

При этом, по ее словам, у такого педагога должна быть минимальная учебная нагрузка.

«Основная функция у него — как раз заниматься наставничеством. Конечно же, для этого предусматривается и новая система оплаты труда», — подчеркнула Колударова.

Между тем она не уточнила, как будет выглядеть такая система оплаты и исходя из каких нормативов она будет рассчитана. По словам Колударовой, проект сейчас находится на стадии разработки в министерстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости закрепить в профессиональном стандарте педагога наставничество и менторские функции также заявила директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Так, по eе словам, в документе должны быть четко прописаны функции педагога-наставника, а также пересмотрена формула оплаты труда такого сотрудника.