Москва, 17 мая, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Сосредоточившись на геополитике, нефтяной рынок проигнорировал медвежий еженедельный отчет от EIA, согласно которому запасы сырой нефти в США достигли 20-месячного максимума в 472 миллиона баррелей, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтяные рынки начали оценивать, как атаки на саудовские нефтяные танкеры могут повлиять на важную встречу в конце июня Организации стран-экспортеров нефти. Продолжающий оказывать давление политический фактор привел рынок черного золота к позиции наращивания стоимости в счет повышающихся рисков», — отметила эксперт.

На этой неделе нефть выросла на 2%, даже с учетом сильного падения понедельника. Таким образом инвесторы начинают прибегать к надбавке за риск к ценам после того, как американский чиновник заявил, что Иран, вероятно, стоит за недавними нападениями на саудовские нефтяные танкеры в водах у Объединенных Арабских Эмиратов — требование, которое Тегеран опроверг.

«Подобные давления могут дать небольшую слабину на ближайшем еженедельном отчете Baker Hughes по количеству буровых установок. В результате мы можем увидеть небольшое ослабление нефтяных котировок после трехдневного роста и закрытие дня в небольшом минусе с падением цен на нефть марки Brent до $72,00−72,20 за бочку и коррекцию по американской West Texas Intermediate до $62,50 за баррель», — считает Ланис.

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