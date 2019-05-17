Лондон, 17 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Исследование костных останков древних обитателей пещеры Сима-де-лос-Уэсос в Испании позволяет утверждать, что генетические линии современных людей и неандертальцев разделились намного раньше, чем предполагали учёные, заявили исследователи из Великобритании, 15 мая сообщило издание Science Advances.

(сс) UNiesert Неандертальцы

Согласно общепринятому взгляду, разделение двух видов неандертальцев (Homo neanderthalensis) и современных людей (Homo sapiens), произошло 300−500 тысяч лет назад. Однако находка, сделанная на территории Испании в пещере Сима-де-лос-Уэсос, заставила иследователей усомниться в данной гипотезе. Обнаруженные в ходе раскопок костяки датировались периодом 430 тысяч лет назад и принадлежали тому виду людей, который был в родстве с неандертальцами. Зубы древних обитателей пещеры, по мнению исследователей, говорят о том, что данный вид уже вполне сформировался, тогда как, согласно общепринятым взглядам на эволюцию человека в этот период, разделение на человека современного человека и Homo neanderthalensis ещё не произошло.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выдвинули предположение, что тот исторический период, когда люди и неандертальцы, происходившие от общего предка, стали разными видами, лежит на рубеже, как минимум, 800 тысяч лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные Великобритании выяснили, что геном охотников-собирателей мезолита и более поздних пришельцев, занимавшихся земледелием, достаточно сильно отличаются. Генетические особенности свидетельствуют о том, что эти группы не смешивались.