Москва, 17 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Если грядущая пенсионная реформа, связанная с повышением пенсионного возраста в России, затронет только будущих пенсионеров, то Министерство труда РФ готовит еще одну реформу, но уже для пенсионеров сегодняшних. И вроде бы эта реформа должна быть во благо тем, кто сегодня получает пенсии, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В Минтруда предлагают c 2020 года ввести единую методику расчета прожиточного минимума пенсионера для всех регионов России в целях недопущения манипуляций региональных властей с доплатами.

Речь идет о том, что сегодня государство устанавливает прожиточный минимум пенсионера (на 2019 год эта величина равняется 8 583 руб. в месяц) на основе потребительской корзины, но в разных регионах цены и уровень потребления тех или иных благ разный, в связи с чем прожиточный минимум пенсионера в регионах отличается от федерального, причем в большинстве регионов отличается в меньшую сторону», — пояснила эксперт.

Такая разница связана прежде всего с тем, что величина прожиточного минимума рассчитывается, как правило, исходя из прошлых данных по инфляции, а сегодняшняя инфляция почти не принимается во внимание. Теперь чиновники Минтруда предлагают считать прожиточный минимум для всех российских пенсионеров по новому правилу: фактическое соотношение регионального и федерального прожиточных минимумов за первое полугодие каждого года должно будет умножаться на величину прогнозного прожиточного минимума на следующий год, и это, как считают в ведомстве, позволит больше учитывать фактическую и прогнозную инфляцию.

«В целом эта инициатива правильная. Единые правила расчета прожиточного минимума пенсионера для всей страны будут предотвращать региональных чиновников от манипуляций этим показателем и «выбивания» из федерального бюджета завышенных сумм якобы на доплату пенсионерам, когда потом часть этих субсидий оседает в офшорах за рубежом, а до пенсионеров доходят жалкие крохи, если доходят вообще.

Но, с другой стороны, самим получателям пенсий новые правила расчета будут выгодны, только если государство будет постоянно прогнозировать рост инфляции через год и связанный с этим рост прожиточного минимума в следующем году. А как быть, если, допустим, через какое-то время Россия войдет в устойчивую полосу снижения инфляции? Ведь в 2016—2017 годах такой опыт уже был, хотя продержался недолго. Прожиточный минимум пенсионера, таким образом, исходя из этих правил, должен будет снижаться из года в год по мере снижения темпов инфляции в стране», — считает Мильчакова.

Кроме того, есть разница уровней инфляции в разных российских регионах и очень большая разница между статистической и наблюдаемой населением инфляцией, а последняя может отличаться от статистической в большую сторону, причем в 2−2,5 раза. И, конечно, прожиточный минимум будет рассчитываться по-прежнему, исходя из данных Росстата, который сейчас нередко подвергается критике за недостоверность.

«Так что в дальнейшем не исключено, что пенсионеры, наиболее активная политически группа населения, может убедительно попросить государство вернуть старые правила расчета прожиточного минимума или предложить новые, в большей степени защищающие интересы пенсионеров», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, необходимый для установления социальной доплаты к пенсии.

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