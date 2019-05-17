Москва, 17 мая, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Заболеваемость раком в мире вырастет с 2018 по 2040 год. с 17 млн до 26 млн новых случаев. Такой прогноз дают ученые из Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) в Австралии, сообщает «Медвестник».

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По прогнозам учёных, число пациентов, нуждающихся в химиотерапии, увеличится с 9,8 до 15 млн в год (на 53%). Доля пациентов из стран с низким и средним уровнем дохода, нуждающихся в химиотерапии, увеличится с 63% в 2018 г. до 67% в 2040 году.

Наиболее распространенными онкологическими заболеваниями будут: рак легких (16,4% случаев), рак молочной железы (12,7%) и колоректальный рак (11,1%).

В исследовании отмечается, что в связи с ростом онкозаболеваемости к 2040 году резко возникнет потребность в химиотерапии и специалистах-онкологах — с 65 тыс. до 100 тыс. медиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что врачам стоит готовиться к увеличению больных онкологическими заболеваниями.

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