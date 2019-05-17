Клинцы, Брянская область, 17 мая, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Администрация Клинцовского района Брянской области нарушила федеральное законодательство — в постановлении, выпущенном местными чиновниками в конце 2018 года, отсутствовало положение о предоставлении бесплатного двухразового питания школьникам с ограниченными возможностями. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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Как пояснили в надзорном ведомстве, в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных учреждениях обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Однако в Положении об организации горячего питания и порядке использования денежных средств, выделяемых на питание общеобразовательным учреждениям, утвержденном постановлением администрации Клинского района в ноябре 2018 года, положение о бесплатном двухразовом питании для детей с ограниченными возможностями отсутствовало.

По результатам проверки прокуратурой принесен протест на постановление администрации района о приведении нормативного акта в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгограде разразился скандал после жалобы родителей на разделение школьного меню для детей, чьи родители оплачивают завтраки полностью, и школьников льготных категорий.