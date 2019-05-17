Москва, 17 мая, 2019, 10:17 — ИА Регнум. На фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с поставками российской нефти цены нефтяных фьючерсов 16 мая обновили майские максимумы. Североморская смесь Brent превышала отметку $72,70 за баррелей, цена американского сорта WTI приближалась к уровню $63,70 за баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

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«Стало известно, что из-за угрозы со стороны Ирана американцы вертолетами вывезли персонал посольства в Багдаде. При переходе конфликта между Ираном и союзниками США в регион в «горячую стадию» стоимость эталонного сорта Brent может быстро преодолеть вверх отметку $73 за баррелей», — считает эксперт.

Однако фаза активного дневного роста сменилась фазой коррекции, и к текущему моменту цена северомосркой смеси снизилась к уровню $72. Технически коррекция может продолжиться в диапазон $71,00 — $71,50, но «бычий настрой» по нефти будет сохраняться до развязки противостояния США — Иран из-за опасений снижения мировых поставок. Базовый сценарий на конец уходящей недели — это продолжение коррекции к уровню $71,50

«Некоторое время назад МЭА (Международное энергетическое агентство) заявило, что продолжающаяся рыночная неопределенность может спровоцировать дефицит на мировом рынке уже во втором квартале 2019 года. И потому нефть будет пользоваться спросом в обозримой перспективе», — полагает Егоров.

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