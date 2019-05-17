Москва, 17 мая, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Рубль укрепился к евро и показал стабильность в паре с долларом по итогам торгов 16 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Пара доллар/рубль, которая в моменте отметила майский минимум на уровне 64,34 руб., финишировала в районе 64,50 руб., вернувшись к концу сессии на исходные позиции. Евро/рубль подешевела в пределах четверти процента, до 72,20 руб. Для рубля по-прежнему складывается благоприятная конъюнктура», — считает эксперт.

Она формируется за счет таких факторов, как налоговый период, ослабление опасений по поводу торговых войн, хороший спрос на российские долговые обязательства и высокие цены на нефть. Brent пользуется спросом на фоне конфликта на Ближнем Востоке и после вчерашнего рывка выше отметки 73 доллара за баррель корректируется вниз на торгах в пятницу.

«Доллар на Форексе сегодня, 17 мая, находится под небольшим давлением, что частично компенсирует негатив со стороны нефтяного рынка. Однако если медвежья коррекция Brent ускорится, пара доллар/рубль может подняться в район 64,70 руб. и выше, в зависимости от потенциального размаха фиксации прибыли на рынке нефти перед встречей мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится 18−19 мая», — пояснил Николаев.

Читайте также: Рубль сохраняет движение около уровня 64,50