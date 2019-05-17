Якутск, 17 мая, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В Якутии продолжают высказываться требования отменить оптимизацию в учреждениях образования и здравоохранения сёл республики, не смотря на то, что премьер-министр региона Владимир Солодов в четверг, 16 мая, собирал журналистов на пресс-конференцию, где много говорил о необходимости и плюсах грядущих перемен. Уже после этого мероприятия в блогах и соцсетях было распространено открытое письмо с требованием не проводить реорганизацию и ликвидацию школ, детских садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Betta27 Село Майя. Якутия

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Речь идёт о документах, о постановлении правительства республики № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры» и распоряжении главы региона Айсена Николаева № 803 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета на 2019−2021 годы», в соответствии с которыми некоторые школы и детские сады должны быть ликвидированы или реорганизованы. То есть средние общеобразовательные школы с определенным количеством учеников должны быть преобразованы в школы основного образования (9-классные) или в начальные (4-классные), либо превращены в филиалы более крупных школ. Перечень заведений, реорганизуемых или ликвидируемых на основании стандартов, содержащихся в постановлении правительства республики, уже сформирован, в него попали 202 школы и 135 детских садов, пишут республиканские СМИ.

В связи с этим конгресс Саха распространил открытое письмо, адресованное премьер-министру республики Владимиру Солодову, главам и депутатам районов и сёл республики, а также директорам школ, учителям и родителям. Обращение опубликовал в своём блоге директор республиканского лицея, экс-депутат региона Иван Шамаев. В документе говорится о том, что реорганизация, а тем более ликвидация школы, детского сада, больницы или фельдшерско-акушерского пункта для любого села — это событие огромного значения, последствия которого трудно предсказать. Кроме того, оптимизация соцучреждений также является грубым нарушением федерального закона.

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«Почему эта история с «оптимизацией» повторяется, и чего добиваются наши чиновники? В качестве основного аргумента приводится экономия бюджетных средств. В распоряжении главы Якутии даже приведены цифры якобы высвобождаемых средств. При этом ни министерство экономики, ни центр стратегических исследований даже не пытаются учитывать реальные социальные и экономические потери от этих реорганизаций», — говорится в письме.

Там также подчёркивается, что в названии подписанного 25 июня 2018 года постановления правительства Якутии № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС (Я)» ключевыми являются слова «стандарты» и «минимальный».

"Если перейти на более знакомые термины, то речь идет об «оптимизации» бюджетных учреждений села, а ещё точнее, «минимизации бюджетных затрат», — поясняется в обращении.

По информации его авторов, главам и начальникам управлений образования муниципальных районов и городских округов 6 мая 2019 года за подписью первого заместителя министра образования и науки Якутии уже направлено письмо «О планах мероприятий по поэтапному переходу на Стандарты», в котором на основании пункта постановления изложена просьба в срок до 16 мая текущего года направить в адрес министерства образования и науки информацию в установленной форме.

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«Таким образом, министерство то ли приказывает улусам, то ли просит их за десять дней определить перечень реорганизуемых школ и детсадов и решить, как их реорганизовать, — говориться в открытом письме. — Наши чиновники считают, что ради улучшения качества образования мы должны закрывать, понижать ступень, сокращать штаты сельских школ. Но кто может доказать, что качество обучения в городских школах, где в классах сидят по 40 детей, лучше, чем в сельских? Да, есть хорошие школы в Якутске или улусных центрах, но ведь есть и наслежные школы, не уступающие по качеству обучения этим школам».

«Недальновидность такой политики ярко показывает ситуация, сложившаяся в Якутске осенью 2018 года. К началу учебного года не хватало более 1000 мест только для первоклассников. Если правительство будет дальше раскручивать эту центростремительную политику ради топ 15 и экономии 736 миллионов, то страшно подумать, какой коллапс ждёт Якутск в ближайшие годы», — также отмечают авторы письма.

Они требуют отменить постановление правительства № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС (Я)» и распоряжение главы республики «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета на 2019−2021 годы».

Призывы остановить оптимизацию в учреждениях здравоохранения и образования на селе также активно распространяются в соцсетях. Известный в республике журналист Владислав Коротов подчёркивает, что применить в отдалённых друг от друга сёлах Якутии федеральные нормативы будет крайне сложно.

«Этот вопрос стоит уже давно, и его поднимают время от времени, как бы проверяя на прочность волю народа. И нашим активистам, и при их поддержке властям удавалось сдерживать попытки закрыть в наслегах школы. Мы все прекрасно знаем, что школа в каждом наслеге Якутии является градообразующим учреждением, плюс к этому, школа в деревне — это не только образовательный, но и культурный, исторический, физкультурно-спортивный центр, словом, основа основ. Вся общественная жизнь в наслеге инициируется и проводится силами работников сельского клуба и школы. Кадровый резерв наслега, улуса формируется в школе. Любому наслегу без школы грозит вымирание. На принятие такого ответственного, скажем безо всякого преувеличения, судьбоносного для сельского населения Якутии решения, правительство республики как бы в насмешку отвело всего несколько дней», — написал Владислав Коротов.

Он настаивает на том, что к каждому образовательному учреждению обязательно должен быть применён индивидуальный подход: «Если в школе десяток-два учеников и столько же, если не больше, учителей и обслуживающего персонала, может, действительно стоит подумать о реформировании».

На пресс-конференции, посвящённой грядущей оптимизации школ и детсадов и состоявшейся 16 мая, председатель правительства Якутии Владимир Солодов как раз говорил о том, что на обучение одного ученика в регионе в среднем тратится 217,8 тысячи рублей в год, а в 24-х школах эта сумма достигает 500 тыс. рублей. Премьер-министр региона заверил, что быстрые решения приниматься не будут, и реорганизация и ликвидация начнутся только с сентября-2019 и продлятся в течении всего следующего учебного года. Кроме того, учителей будут не только сокращать, но и трудоустраивать, обещал премьер-министр республики. По его словам, все предпринимаемые меры правительство региона намечено обсуждать с родительским сообществом, и реформа будет проводиться мягко и постепенно. Распространяемые через СМИ и в соцсетях цифры о количестве реорганизуемых школ Владимир Солодов назвал недостоверными, подчеркнув, что даже у него пока этих цифр нет, и перечень учебных заведений ещё только формируется.

«Мы это делаем не для того, чтобы сэкономить средства, а чтобы улучшить качество образования без увеличения расходов», — объяснил необходимость оптимизации председатель правительства республики.

«Это постановление не является догмой, оно устанавливает подходы, в соответствии с которыми в каждом муниципальном образовании должно быть разработано свое видение развития социальной сферы», — также заверил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в распространяемых в соцсетях публикациях с хэштэгом #нетсокращениямвселахЯкутии, жители республики призывают главу региона Айсена Николаева опомниться и остановить запланированную реорганизацию школ и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Это шаг назад, наши дети где будут учиться и как? Как люди будут лечиться? Кто придумал эти нормативы? Мы за образование в сёлах, за здоровье граждан! Ведь у нас самая богатая Республика, с жителями всего 1 млн. Неужели хотя бы работой нельзя их обеспечить? Надо учитывать мнение граждан, ведь мы живём в гражданском демократическом обществе, у нас у всех есть равные права, как написано в Конституции РФ», — говорится в открытом письме, адресованном главе республики.

Сам Айсен Николаев, комментируя планы сокращений на селе, ранее заявил, что в республике существует проблема перенасыщенности бюджетных учреждений сотрудниками руководящего звена: их 30% и больше от количества всего персонала, а должно быть не более 16%.

«Здесь, конечно же, гораздо больше страхов и вымысла, чем каких-то решений, — сказал глава Якутии. — Мы все понимаем, что бюджетная сфера нашей республики достаточно серьёзно деформирована. Деформирована не в той части, что у нас слишком много, как мы считаем, учителей или работников медучреждений. У нас на самом деле во всех бюджетных учреждениях, практически без исключений, раздут административно-управленческий аппарат. Я считаю, что в бюджетном учреждении не может быть такого, что на каждые три человека один из них начальник».