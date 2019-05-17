Сочи, Краснодарский край, 17 мая, 2019, 09:09 — ИА Регнум. На медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», завершившемся накануне, 16 мая, в Сочи, журналист из Иркутской области рассказал президенту о проблемах детей-сирот в Тайшете, которых заселили в разваливающийся дом. Как сообщают «Вести-Иркутск», квартиры там стали аварийными вскоре после того, как сироты справили новоселье: полы и окна «повело», в стенах образовались трещины, завелись клопы, сверчки, мокрицы, в подвале возникло настоящее болото.

Цитата из видеосюжета «Вести-Иркутск» Тайшет. Разваливающийся дом, в котором живут сироты

«В этом доме нет управляющей компании, никто не хочет брать его на обслуживание, так как сироты не платят коммунальные платежи и за услуги по содержанию жилья, у них накоплена большая задолженность», — пояснил на медиафоруме иркутский журналист.

Цитата из видеосюжета «Вести-Иркутск» Тайшет. Стена разваливающегося дома, в котором живут сироты

После просмотра видеосюжета Владимир Путин сказал, что история эта явно криминальная и чиновники обязательно должны за неё ответить.

Присутствовавшая на форуме официальный представитель Следственного комитета Росси Светлана Петренко сообщила, что ведомство проверит законность прекращения уголовных дел по фактам предоставления некачественного жилья, информирует ТАСС.

Цитата из видеосюжета «Вести-Иркутск» Тайшет. Квартира, в которой живёт семья сироты

Напомним, сюжет о том, как на улице Транспортная в Тайшете разваливается новый многоквартирный дом, сданный в эксплуатацию в 2016 году, иркутские журналисты показали в январе и повторили летом 2018 года. За полгода в квартирах, где живут 90 сирот, не то что проживать — находиться стало страшно.