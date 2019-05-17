Грозный, 17 мая, 2019, 09:05 — ИА Регнум. То, что в «список Магнитского» внесены СОБР «Терек» УФСВНГ РФ по Чечне, его командир и несколько бойцов, говорит лишь о том, что США боятся Чечню. А вот Чечня США не боится и готова для всех, кто считает ее врагом, написать свой «список Магнитского». Так прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров включение в санкционный список США чеченских собровцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки», — заявил чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Он предложил всем, кто осмеливается выступать против Чечни, приехать в республику, пообещав устроить им соответствующий прием, который будут помнить даже внуки обидчиков.

«При этом официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все находитесь в НАШИХ списках! Конечно, для простых граждан США и европейских стран двери в Чечню всегда открыты настежь! А тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и ещё внукам рассказывали!», — пригрозил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, минфин США 16 мая объявил о внесении в так называемый список Магнитского СОБР «Терек» как юридическое лицо, его командира Абузайда Висмурадова, Руслана Геремеева и еще ряд силовиков. По мнению минфина США, они причастны к нарушениям прав человека в России. Так, в частности, Руслана Геремеева они считают причастным к убийству политика Бориса Немцова.