Значит мы на правильном пути! Кадыров ответил на новые санкции США

Грозный, , 22:52 — REGNUM Введение Минфином США санкций против спецотряда «Терек» доказывает, что всё делается правильно, заявил 16 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чеченской республики РФ выразил удивление, что американские санкции введены против бойцов спецотряда, который эффективно борется с терроризмом и экстремизмом.

«Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно», — написал Рамзан Кадыров.

Кроме того, Кадыров заявил, что те члены команды, которые не попали в санкционный список США, расстроились.

«Команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!», — заявил Кадыров.

Напомним, ранее Минфин США объявил о внесении в санкционный список сотрудников спецотряда «Терек» Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елену Трикуля и командира спецотряда Абузайда Висмурадова, а также сам спецотряд «Терек» как юридическое лицо.

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