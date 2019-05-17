Хабаровск, 17 мая, 2019, 08:44 — ИА Регнум. «Нормальной реакцией здоровых людей» назвал инициативу об упразднении Минвостокразвития РФ доктор политических наук Илдус Ярулин. По мнению эксперта, деятельность этого министерства, несмотря на огромные расходы на его содержание и содержание сопутствующих структур, большей частью расквартированных в Москве, не улучшила ситуацию в ДФО, а только ухудшила её, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Инициатива об упразднении Минвостокразвития — это нормальная реакция здоровых людей — жителей Дальнего Востока на происходящее в регионе. Министерство создано в 2012 году. С тех пор года не проходит, чтобы Счётная палата России не вынесла вердикт о том, что реализация ФЦП по развитию ДФО самая провальная из всех ФЦП в стране. Дальний Восток хуже всех других федеральных округов в России по уровню смертности, по уровню рождаемости, по строительству жилья, дорог, транспортной доступности и прочим показателям. «Стараниями» этого министерства от нашего Дальнего Востока скоро ничего не останется. Согласно последним данным Росстата, Дальний Восток хуже всех по уровню бедности — в семи из одиннадцати регионов количество нищих выше, чем в среднем по России. И что чиновники Минвостокразвития ждали в свете всех этих провалов? Аплодисментов? Упразднение Минвостокразвития и всех структур, которые расплодились вокруг него в Москве — АРЧК ДВ, Корпорация по развитию ДВ, всевозможные агентства, фонды и прочие, с раздутыми штатами, огромными зарплатами, офисами в регионах и парками дорогих автомобилей — высвободит такие деньги, что мы на Дальнем Востоке хоть детских садов в нужном количестве построим и больниц. У нас достаточно федеральных министерств, у нас есть губернаторы и правительства в регионах. Этого вполне достаточно», — убёжден Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция об упразднении Минвостокразвития, как структуры, которая приносит ДФО только вред. Чуть менее, чем за двое суток петиция набрала почти 600 подписей «за», 16 человек высказались «против».