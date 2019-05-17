Москва, 17 мая, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 мая закрылись ростом на 1,22%. На американской сессии цена на нефть сорта Brent повышалась до уровня $73,33, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

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Её восстановлению способствовало усиление напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США.

Сегодня, 17 мая, баррель Brent стоит $72,80. Покупатели прошли зону сопротивления $72,40−72,80, но закрепиться пока не удается. Нужен ещё толчок вверх, чтобы усилить позиции покупателей.

При росте выше $73,35 им откроется дорога к уровню $75,50. Поддержкой выступает уровень $72,55. Неудачная попытка подняться выше $73,30 вернет курс к уровню $71,60.

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