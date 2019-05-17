Москва, 17 мая, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Рубль 16 мая укрепился к евро и фунту, к доллару закрылся без изменения. Курс доллара закрылся на уровне 64,65 (0,0%). Курс евро снизился на 0,33%, до 72,20 руб., курс фунта — на 0,36%, до 82,72 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Поддержку российской валюте по-прежнему оказывали нефтяной рынок и налоговый период. Баррель Brent подорожал до $73,33 на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Евро обновил недельный минимум к доллару в преддверии европейских парламентских выборов на следующей неделе.

Сегодня, 17 мая, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. На нефтяном рынке сохраняется тенденция к росту в район $75. Пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 64,50 руб.

Так как сегодня пятница, то перед выходными днями курс доллара может восстановиться до 64,85/90 руб. По евро ожидается небольшой рост к уровню 72,40 руб.

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