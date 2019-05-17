Хабаровск, 17 мая, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Жители Дальневосточного федерального округа на портале «Российская общественная инициатива» подписывают петицию об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики «в связи с отсутствием в нём необходимости», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Агин. Чиновники. 1846

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За менее чем двое суток инициатива набрала 580 голосов «за», против высказались 16 человек. Петиция адресована федеральному правительству.

«Указом президента от 21 мая 2012 года было образовано Министерство по развитию Дальнего Востока. С 2012 года данное министерство так и не доказало необходимость своего существования, зачастую лишь дублируя функции полномочного представительства. За всё время его существования экономические показатели дальневосточных регионов лишь падают, а отток населения только увеличивается. Министерство демонстрирует крайне странную инвестиционную стратегию, основанную на привлечении в регион мигрантов и иностранных предпринимателей, создавая риски межэтнических конфликтов, увеличивая отток капиталов и недовольство населения, а также создавая угрозу нанесения вреда экологии ДФО. Минвостокразвития совершенно игнорирует развитие действующих на территории Дальнего Востока предприятий, реализацию существующего на территории округа потенциала развития на основе проживающего здесь местного населения. Игнорируется и увеличение доли переработки в ДФО добываемого сырья. Очевидно, что сотрудники данного министерства слабо представляют себе нюансы экономики данной территории, настроения проживающего здесь местного населения. Всё перечисленное делает деятельность данного министерства бессмысленной, а зачастую и вредной», — написал автор инициативы.

В обоснование своей идеи автор привёл значительную экономию бюджетных средств, а также — предотвращение ещё большего вреда от деятельности Минвостокразвития экономике дальневосточных регионов.

Для того, чтобы инициатива была принята к рассмотрению, она должна собрать ещё 99 420 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Минвостокразвития России подвергается критике уже не первый год. За время своего существования ведомство так и не смогло решить ни одну из задач, поставленных главой государства. Отток населения из ДФО усиливается из года в год, в 2018 году отрицательное миграционное сальдо составило уже более 30 тыс. человек. Провальной оказалась и растиражированная программа «Дальневосточный гектар» — из 188,4 млн свободных гектаров в ДФО в пользование выдано чуть более 60 тыс. Эксперты склоняются к мнению, что честная ревизия покажет, что на деле используется намного меньше выделенных земельных участков.

ДФО погружается в нищету. По последним данным Росстата, в семи из одиннадцати регионов федерального округа количество граждан, живущих за чертой бедности, серьёзно превышает средние показатели по России.