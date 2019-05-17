Казань, 17 мая, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Комитет по охране объектов культурного наследия Татарии напомнил предприимчивым горожанам, которые ведут поиск археологических предметов на каменной мостовой, проступившей на дне Волги после обмеления реки, о том, что их действия могут повлечь ответственность — уголовную или административную. Ведомство уже обратилось в МВД республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принтскрин из vk.com группы «Старая Казань» Находки

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Напомним, в конце апреля 2019 года республиканские власти обратились в Минприроды России с просьбой принять меры в связи со снижением уровня Куйбышевского водохранилища, более половины которого находится в Татарии. В начале мая, когда уровень упал на три метра ниже нормы, на совещании в Москве было принято решение о наполнении объекта. Это произойдёт к середине июня, уровень поднимут до 52,5 м БС (Балтийской системы).

Обмеление Волги привело к оголению берегов на сотни метров, и на одном из участков вблизи Казани был обнаружен дореволюционный мощёный тракт, который относят к XIX веку, а также элементы трамвайных путей. Появление объекта вызвало интерес не только учёных, общественности из числа активистов-защитников культурного наследия, но и «искателей кладов», которые выехали на место с металлоискателями. Интерес подстегнуло и заявление о том, что по этому тракту могли перевозить «золотой запас», и монетки могли выпасть. Пока эксперты исследуют местность и решают, как сохранить уникальное сооружение, которое в скором времени снова может уйти под воду, часть предприимчивых горожан забирает «сувениры» на память.

В соцсетях искатели «клада» продолжают делиться фотографиями находок и идёт бурная дискуссия среди участников, досталась порция критики и властям за медлительность по оформлению охраны объекта:

«Столько лет мостовая была не тронута даже водой, зато сейчас ее раскопают люди за неделю», «Уже камни таскают», «Неплохо бы отдать в музей», «Какие же наши власти медлительные, просто кошмар», «Народ массово едет туда на прогулки, кто-то пытается найти что-то старое и ценное».

Тем временем комитет по охране объектов культурного наследия РТ на официальном сайте сообщил, что подобные действия — незаконный поиск и изъятие археологических предметов — влекут уголовную и административную ответственность. Ведомство уже обратилось в МВД РТ «для принятия мер реагирования с целью профилактики и пресечения нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия».

"В ходе мониторинга установлено, что в этом в районе отдельные граждане, используя металлоискатели, без разрешительной документации осуществляют поиск археологических предметов. Данные действия могут повлечь повреждение или утрату культурного слоя (слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы)», — уточнили в комитете, добавив, что у должностных лиц ведомства есть полномочия на составление административных протоколов.

Исследование территории для придания ей охранного статуса продолжается, в нём участвуют представители Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ.