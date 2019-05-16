Вашингтон, 17 мая, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Попытки мигрантов закрепиться в США при помощи переправки в страну своих детей решил пресечь американский президент Дональд Трамп, передаёт телеканал CBS.

Ggia Мигранты

Комментируя планы по изменению миграционного законодательства, глава страны отметил, что основную часть мигрантов составляют дети, причём как приехавшие в США со взрослыми, так и без них.

Эта группа насчитывает 65% всех мигрантов. Таким образом, считает Трамп, иностранцы, засылая в Штаты детей, стараются закрепиться в стране, и эту практику властям следует пресекать.

Также Трамп намерен ужесточить требования к претендентам на проживание в Штатах: чтобы остаться жить в США, мигранты должны будут сдать экзамен на знание английского языка. Планируется замена грин-карты на Build America Visa.

Эти меры будут, по мнению Трампа, способствовать повышению доли высококвалифицированных мигрантов до 57% при теперешней — 12%.

Напомним, изменение миграционного законодательства являлось одним из программных пунктов Трампа во время его избирательной кампании. Его миграционная политика стала поводом к критике со стороны политических противников.