Сочи, Краснодарский край, 17 мая, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Уместность создания очередного мусорного полигона вблизи населённого пункта вызывает вопросы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

Комментируя беспокойство жителей Архангельской области по поводу полигона в Шиесе, глава государства отметил, что Москва не должна «зарастать мусором», но и другие города не должны страдать из-за строительства полигонов для утилизации твёрдых бытовых отходов.

Он подчеркнул, что жители Архангельской области, возможно, небезосновательно переживают из-за создания нового объекта. Предприятие должно быть построено в соответствии с мировыми стандартами, и за этим необходимо пристально следить, причём не только на госуровне, но и со стороны общественности.

«Вообще не очень понимаю, зачем опять создавать полигон, если о нём идёт речь, в непосредственной близости от населённых пунктов», — заявил Путин.

Глава государства пообещал обсудить вопрос с полигоном в Шиесе с властями Архангельской области и с московским руководством. Путин подчеркнул, что должно быть учтено мнение жителей.

Напомним, мусорный полигон на станции Шиес (Архангельская область) создаётся для утилизации твёрдых бытовых отходов, вывозимых в том числе из Москвы. 15 мая стало известно, что подготовка к строительству полигона будет приостановлена 15 июня — в день, когда все подготовительные работы должны были быть завершены.