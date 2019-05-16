Дубай, ОАЭ, 16 мая, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Вблизи аэропорта Дубая в ОАЭ рухнул легкомоторный самолет, есть погибшие и пострадавшие, 16 мая передает агентство Associated Press.

Umair Shaikh Аэропорт Дубая

По официальной информации, в результате крушения погибли два человека — пилот и один из пассажиров. Всего на борту находилось четыре человека.

Происшествие вызвало временное прекращение полетов в аэропорту Дубая. Аэропорт Дубая является самым загруженным в мире.

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