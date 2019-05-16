Санкт-Петербург, 16 мая, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека испытывает на себе симптомы применения двойных стандартов, которые стали последствием «постмодернистского релятивизма» в праве. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на полях Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Председатель Конституционного Суда России Валерий Зорькин

Зорькин сослался на постановление палаты ЕСПЧ от 12 марта 2019 года по делу «Дрелингас против Литвы». По его мнению, оно «демонстрирует совершенно иной подход к трактовке понятия геноцида».

«В данном постановлении помимо предположительного нарушения принципа nullum crimen sine lege, закрепленного статьей 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ЕСПЧ рассмотрел в более широком контексте проблему «советского геноцида», поднимаемую балтийскими государствами, а также исследовал содержание понятия «защищаемая группа», — сказал Зорькин.

В деле заявителем выступил бывший сотрудник КГБ СССР, принимавший участие в репрессиях против литовских «лесных братьев». В 2014 году Дрелингас был осужден «за участие в совершении геноцида». При этом ранее, указывает Зорькин, Конституционный суд Литвы отметил, что привлекать к ответственности за подобное можно только в том случае, если репрессируемая группа была частью защищаемой национальной или этнической группы, что необходимо по нормам международного права.

Однако в своем постановлении ЕСПЧ признал законность привлечения экс-сотрудника КГБ к ответственности. Суд сослался на то, что не может перепроверять анализ фактических обстоятельств, проведенный национальными властями, а также на то, что решение Верховного суда в деле заявителя было обосновано исходя из международных обязательств Литвы, отмечает Зорькин.

«В своем выводе палата ЕСПЧ отошла от вывода Большой палаты Суда, которая в 2015 году в схожих обстоятельствах по делу Василиаускаса установила нарушение прав заявителя. С большой долей вероятности дело будет направлено для пересмотра в Большую палату Суда, где остается шанс, что очевидное, необоснованно активистское толкование международного права будет пересмотрено», — сказал Валерий Зорькин.

Он добавил, что постмодернизм в праве проявляется еще и в бездействии ведущих держав во время геноцида в Руанде и гибели сотен тысяч людей, и в нежелании пойти на гуманитарную интервенцию и реализовать доктрину «ответственность по защите» в случае с беженцами Мьянмы.

«Почему ситуация с беженцами рохинья в Мьянме, обострившаяся в 2016—2017 годах, интересует лишь гуманитарные организации и Верховного комиссара ООН по правам человека?» — недоумевает Зорькин.

В итоге, заключает он, устав от многочисленных проявлений подобного релятивизма политически-волатильного права, ряд государств начинает осознавать, что без учета социокультурной специфики, исторически заложенной в основу национальной правовой системы, правовое развитие невозможно. Поэтому ответом на вызовы постмодернистского права стала доктрина национальной идентичности.

Зорькин призывает не путать такие доктрины с «ретроградными попытками остаться в прошлом», так как, по его мнению, право глобализации не только приводит к новым проблемам, но и расшатывает основы создаваемых веками национальных рубежей защиты, посему нельзя «игнорировать конституционную идентичность» и «недооценивать разницу в культуре, ценностях, общественных укладах».

Валерий Зорькин добавляет, что правовые системы государств бывшего социалистического лагеря в 1990-е годы испытали на себе все недостатки такого подхода.

«Многим тогда казалось, что, пересадив на национальную почву правовые институты, хорошо зарекомендовавшие себя в других государствах, можно будет с легкостью преодолеть негативное прошлое и оказаться в правовом государстве. Однако жизнь показала, что когда правовой феномен вырван из своего контекста и перенесен в новые социальные условия, в новую культуру, новый геополитический контекст, тогда автоматически происходит существенная трансформация его содержания», — заключил он.